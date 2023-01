Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 12/01/2023 - 16:01 Compartilhe





Um dia após ser anunciado, Luís Segovia se apresentou à torcida do Botafogo no CT Espaço Lonier e falou sobre suas características. Depois de se destacar com a camisa do Independiente Del Valle, o defensor chega ao Alvinegro para fortalecer um setor que subiu de produção na reta final da última temporada.

+ MERCADO DA BOLA: Acompanhe as movimentações do Fogão

– Sou um zagueiro canhoto com muitas qualidades, sou muito técnico, forte, top no alto, gosto de sair jogando. O Botafogo é uma equipe muito grande, com muita tradição. Venho aqui para fazer história e ganhar muitos títulos – destacou





Ao longo da segunda temporada da SAF alvinegra, o clube procura elevar seu patamar e brigar pelos títulos. Um dos principais objetivos será um troféu internacional, o da Copa Sul-Americana, que o zagueiro conhece bem. Pela equipe equatoriana, Segovia conquistou o bicampeonato do torneio e disse que gosta de desafios.

+ Segovia no Botafogo: conheça as principais características do zagueiro

– Del Valle tem uma grande estrutura e um grande projeto. Ganhou a Sul-Americana duas vezes. Eu trago experiência, tranquilidade. Falei com o pessoal da cozinha, nutricionistas, doutores que o fundamental é que o jogador esteja feliz para que esteja tranquilo para o que tenha que fazer. Hoje o Botafogo te dá isso – analisou.

– Muito bem. Eu gosto de desafios. No Equador, a competição é dura. Mas no Brasil é muito mais. Terei muito sacrifício, dedicação e trabalhar dia após dia. Uma competição sadia com meus companheiros e aprender com cada um deles – completou.

Por fim, o jogador disse conhecer um pouco a história do Glorioso e ressaltou a primeira conversa que teve com Luís Castro. De acordo com o defensor, o comandante o pediu para aprender a língua portuguesa com o intuito de melhorar a comunicação com seus futuros companheiros.

– O primeiro pedido do mister foi que eu falasse português (risos). Estou estudando há três semanas mais ou menos. Entendo muito bem, já está quase perfeito, mas falar ainda me falta muito. Esse é o meu objetivo, para poder me desenvolver dentro de campo com meus companheiros – contou.





+ Botafogo tem interesse na contratação do atacante Facundo Pellistri

– Sei algumas coisas do Botafogo, é um dos mais tradicionais da história do Brasil, um dos mais levou jogadores à Seleção Brasileira, tem muitos anos de vida. Hoje, sinto que tem um grande projeto e sinto que pode ganhar muitos títulos – finalizou.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias