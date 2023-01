Luis Lobianco se casa com Lúcio Zandonadi: ‘Casamos. Do nada’

Cristiani Diasi Cristiani Dias - https://istoe.com.br/autor/cristiani-dias/ 16/01/2023 - 15:16 Compartilhe

Nesta segunda-feira (16), o ator Luis Lobianco compartilhou no Instagram fotos do seu casamento intimista e surpresa com o músico Lúcio Zandonadi. Segundo a postagem, a cerimônia aconteceu no último sábado (14), em um hotel no Rio de Janeiro.





“Casamos. Do nada. Na suíte presidencial do Copacabana Palace. Agora é oficial! Depois de 10 anos juntos”, publicou Lobianco.

O casamento aconteceu apenas com a presença dos noivos e da juíza de paz, sem convidados. “Só nós fomos convidados. Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá. Honra aos direitos conquistados e proteção civil garantida. O resto é diversão, sorte e rotina. SIM, Lúcio Zandonadi 💍 14/01/2023”, disse.

