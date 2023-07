Luis Guilherme celebra efetivação no elenco profissional do Palmeiras: ‘Agora troco resenha’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 15:47 Compartilhe

O técnico Abel Ferreira ainda aguarda por reforços no Palmeiras. Enquanto não recebe novos jogadores, ele vai dando oportunidades à molecada das categorias de base. Efetivado em definitivo entre os profissionais recentemente, o meia Luis Guilherme comemorou sua primeira assistência e o convívio com os astros do time alviverde.

Aos 17 anos, o garoto deu o passe para Breno Lopes definir a importante vitória sobre o Fortaleza, por 3 a 1, no Allianz Parque, no sábado. E espera ganhar nova oportunidade na visita ao América-MG, domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Foi uma vitória muito importante em um jogo difícil contra a boa equipe do Fortaleza. Foi bom para nós pensando na sequência do campeonato e também para nos dar confiança”, disse Luis Guilherme após as atividades desta quarta-feira. “Fico feliz ainda por ter entrado mais uma vez e dado uma assistência. O Abel sempre me pede para ter confiança, fazer no jogo o que eu sempre fazia na base e, graças a Deus, aos poucos, vem dando certo”, celebrou.

No clube desde 2017, e já com 15 jogos na equipe profissional – subiu ano passado, mas havia voltado ao time de base -, Luis Guilherme ressalta a importância do convívio com os atletas mais experientes para sua evolução no Palmeiras.

“É sempre bom conviver com grandes jogadores, que eu acompanhava da arquibancada. Agora estou com eles, trocando resenha…”, comemorou. “Hoje eles brincaram com o meu estilo de roupa, mas é bom para descontrair e creio que vou entrosando cada vez mais com todos dentro e fora de campo”, disse, aos risos.

Sobre a visita ao América-MG, mesmo com o rival na luta contra o rebaixamento, o garoto pregou total respeito, mas com confiança. “Vai ser um jogo difícil contra o América. Sabemos que jogar lá é sempre complicado, mas estamos fazendo uma semana boa, nos preparando bem para chegar lá e buscar a vitória.”

