Luís Fernando Flores comenta primeira semana de Rafael no Botafogo e diz: ‘Vai nos ajudar muito’ O recém-contratado lateral-direito do Botafogo treinou pela primeira vez na última terça-feira; Flores revelou que Rafael está treinando a parte física

O auxiliar técnico Luís Fernando Flores falou sore a primeira semana de Rafael no Botafogo. O recém-contratado lateral-direito, que treinou pela primeira vez na última terça-feira, está em período de readaptação e treina “mais a parte física”, de acordo com Flores. O auxiliar ainda destacou que o jogador vai “ajudar muito” e que “no momento certo”, ele irá jogar.

– Rafael está fazendo um período de readaptação, está treinando mais a parte física aos poucos. A gente sabe que é um jogador importantíssimo, vai nos ajudar muito, mas temos tido tranquilidade com ele para ele vir no momento certo. Assim como ele vai nos ajudar, ele vai ser um jogador muito cobrado pela qualidade que tem – disse Luís Fernando Flores, que ainda completou.

– Então, ele tem que estar bem, tem que estar inteiro, bem preparado para, se Deus quiser, corresponder às expectativas de todo mundo. Estamos tendo calma com ele. Vocês podem ficar tranquilos que, no momento certo, ele vai vir e, com certeza, nos ajudar muito – concluiu.

Apesar de ainda não ter uma data para estrear, o nome de Rafael já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, ele já está regularizado para entrar em campo pelo Botafogo.

Vale destacar, contudo, que Rafael pediu duas semanas para ter tempo de se preparar e retomar o ritmo para poder atuar em campo. O novo camisa 7 do Botafogo não entra em campo desde maio, quando ainda era jogador do Istanbul Basaksehir.

Agora, o Botafogo viaja até Alagoas, onde enfrenta o CSA, no Estádio Rei Pelé, às 19h, na próxima quinta-feira. A partida é válida pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

