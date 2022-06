Luís Ernesto Lacombe testa positivo para Covid-19, diz colunista

Luís Ernesto Lacombe testou positivo para Covid-19 e está afastado da RedeTV. As informações são do colunista Ricardo Feltrin, que confirmou com a assessoria do apresentador que ele testou positivo no último domingo.

Enquanto estiver afastado o apresentador do “RedeTV News” será substituído pelo jornalista Augusto Xavier. Ele dividirá a bancada do telejornal com Érica Reis.





Ainda segundo o colunista, o apresentador não teria se vacinado contra a doença.