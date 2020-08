Luís Ernesto Lacombe deve assinar com a RedeTV!, diz colunista

Luís Ernesto Lacombe já é dado como contratação certa nos bastidores da RedeTV!. Segundo informações do colunista Fefito, do UOL, o apresentador se reuniu com diretores da emissora e já combinou detalhes do compromisso.

Lacombe é esperado nesta quarta-feira (26), ou no máximo na quinta (27), para assinatura de contrato e anúncio da chegada de forma oficial à emissora.

No acordo, o jornalista passará a substituir Edu Guedes nas manhãs do canal a partir do fim do mês de setembro, quando o contrato dele com o canal chegará ao fim.

Na RedeTV!, Lacombe deverá emplacar um projeto parecido com o que tinha na Band, o ‘Aqui na Band’. O programa seria de variedades, entrevistas e debates políticos alinhados à sua ideologia.

Veja também