Luis Enrique diz que PSG tem muito a melhorar, mas é otimista com futuro na Liga dos Campeões

Vislumbrando o título da Liga dos Campeões no primeiro ano após perder a sua última estrela, Kylian Mbappé, que se transferiu para o Real Madrid, o técnico Luis Enrique admitiu que o Paris Saint-Germain tem “muito a melhorar”, mas foi otimista ao falar sobre o futuro do clube no torneio europeu. Na terça-feira, o desafio é contra o PSV, às 16h, no Parque dos Príncipes, pela 3ª rodada.

“No futebol, você tem que melhorar em todos os aspectos que precisam de melhoria, em todos os jogos. Mesmo quando ganhamos por 5 a 0, vejo crescimento, potencial e otimismo. Há muito espaço para melhorias, mas estou muito otimista. A Liga dos Campeões é uma competição muito difícil, mas amanhã jogaremos em casa e queremos obter um resultado positivo”, disse em entrevista coletiva.

O treinador fez ainda uma análise da campanha do time na competição. “Penso que a equipe jogou muito bem contra o Girona (1 a 0) e, claro, não jogou como queríamos contra o Arsenal (0 a 2), mas estou satisfeito com o que vi da minha equipe ao longo desta temporada. Com o atual formato da Liga dos Campeões, cada jogo em casa é ainda mais importante, mas também é importante para o PSV. Todos precisamos somar pontos e vamos jogar com muita motivação e otimismo para conquistar os três pontos”, explicou.

Ele também disse o que esperar do time holandês. “Vai ser um jogo semelhante ao do Strasbourg (no Campeonato Francês), os jogadores do PSV costumam pressionar bem, os dois gols que marcaram na Liga dos Campeões foram sob alta pressão, jogam bem com os seus laterais, tocam bem a bola e defendem bem”, completou.

O PSG entra na rodada na 19ª posição da Liga dos Campeões com três pontos. O líder é o Borussia Dortmund, com seis e dez gols marcados nos dois jogos realizados até aqui.

A vida do clube francês não está das mais fáceis no torneio. Após enfrentar o PSV, o PSG fará mais uma partida em casa, por isso a importância de tentar conquistar os seis pontos nos próximos dois compromissos na competição. O duelo é contra o Atlético de Madrid, no dia 6 de novembro, às 17h.