Luis Enrique convoca Ansu Fati e Traoré pela 1ª vez na seleção da Espanha

Destaques da última temporada europeia, os atacantes Ansu Fati e Adama Traoré foram convocados pela primeira vez para a seleção da Espanha nesta quinta-feira. Outra novidade do técnico Luis Enrique foi o meia Eric García, outra jovem aposta, de apenas 19 anos. Fati é ainda mais novo: tem 17 anos.

O trio foi convocado para defender o time espanhol nos jogos contra a Alemanha, no dia 3 de setembro, em Stuttgart, e contra a Ucrânia, no dia 6, em Madri, em jogos da Liga das Nações da Uefa. Foi a primeira convocação do treinador em um ano e meio. Ele não chamava os jogadores desde março de 2019 porque passou cinco meses afastado no ano passado para tratar de questões familiares e também devido à pandemia do novo coronavírus.

Ansu Fati surpreendeu com a camisa do Barcelona na temporada europeia. Ele ganhou oportunidades em jogos de menor destaque, sob o comando de dois treinadores diferentes. E virou aposta do time catalão para renovar o elenco após as decepções no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.

Além dele, Luis Enrique convocou Eric García, Oscar Rodríguez e Ferrán Torres, jogadores que vinham defendendo a seleção espanhol sub-21. Adama Traoré, de 24 anos, se destacou no Campeonato Inglês com a camisa do Wolverhampton, uma das surpresas da competição.

Por outro lado, o treinador deixou de fora da lista de 24 convocados jogadores mais experientes, como o zagueiro Iñigo Martínez, o lateral Jordi Alba e os meias Isco Alarcón e Saúl Ñiguez.

A Liga das Nações deve ser encarada pelas seleções como preparação de luxo para a Eurocopa, que deveria ter sido disputada no meio deste ano, mas acabou sendo adiada por um ano devido à pandemia.

“Esta lista responde ao objetivo de ganhar as próximas partidas. Se a Eurocopa fosse amanhã, estes seriam os 24 convocados, mas a lista pode mudar ao longo da próxima temporada”, disse Luis Enrique.

