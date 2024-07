Luis de la Fuente exalta qualidade da seleção da Espanha e mira novas conquistas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2024 - 21:20 Para compartilhar:

Desconhecido e visto sob desconfiança quando assumiu o comando da seleção da Espanha, em dezembro de 2022, o técnico Luis de la Fuente mostrou seu cartão de visitas na Eurocopa, conduzindo a equipe ao quarto título continental com uma campanha irretocável.

De acordo com o treinador, o sucesso na competição disputada na Alemanha é só o início do que seus comandados ainda podem mostrar. “É hora de aproveitar, estamos felizes e orgulhosos deste grupo e fizemos algo que foi muito difícil de conquistar. Queremos aproveitar porque, em breve, começaremos a pensar no futuro. Este grupo é ambicioso e quer continuar a ganhar muito mais torneios”, afirmou.

Após o jogo, o treinador de 63 anos fez questão de lembrar até a importância da derrota por 1 a 0 para a Colômbia e do empate por 3 a 3 com o Brasil, em março deste ano, no processo de aprendizado de sua seleção para alcançar a conquista.

“Não creio que éramos favoritos. Só queria que a minha equipe estivesse em condições de competir e conseguimos. Só quero que meus jogadores continuem melhorando. É um grupo fantástico e eles tornam meu trabalho muito mais fácil”, elogiou o técnico. “Sempre disse que temos 26 jogadores maravilhosos. Qualquer um deles pode jogar a qualquer momento e mantiveram o nível que se espera deles.”

Para Luis de la Fuente, o confronto com a Inglaterra na final, decidido apenas nos minutos finais, valorizou a conquista espanhola. “Quando as coisas custam tanto, como aconteceu, damos mais valor. Fomos campeões com méritos e estamos desfrutando o momento, mas e se o resultado fosse outro?”, questionou o treinador, que antes havia levado as equipes sub-19 (2015) e sub-21 (2019) da Espanha às conquistas europeias.