Luís Castro traça objetivo do Botafogo no Brasileirão: ‘Lutamos para ficar na Série A’ Treinador admitiu que resultados ruins impactam no objetivo inicial do Botafogo no torneio

Expectativas diminuídas. Com a derrota sofrida para o Avaí na noite desta segunda-feira, Luís Castro reconhece que o objetivo do Botafogo no Brasileirão é brigar pela permanência. O português explicou, em entrevista coletiva após o jogo, que o time passa por problemas diante dos recentes resultados.





– Estamos num momento em que a equipe está mais desacreditada mentalmente. Não vender ilusões é não deixar de fazer análises profundas só pelos resultados. Tenho convicção que a equipe vai continuar na Série A, mas vender a ilusão de que se pode ser campeão, chegar à Libertadores, eu prefiro não vender. Nesse momento lutamos para ficar na Série A – afirmou.

Os placares desfavoráveis geram um ambiente pouco favorável, garante Luís Castro.

– O ambiente que eu falo é o que o resultado cria dentro da equipe. A torcida apoiou ao longo do jogo, apesar dos momentos de desagrado. Não é isso que estou falando. A minha preocupação está na equipe, a diferença é que muitas coisas que aconteciam antes não acontecem agora. Tínhamos 30 jogadores à disposição, agora temos pouco mais de 20. Vínhamos de uma sequência de vitórias, agora temos uma sequência de derrotas. Tínhamos semanas livres de trabalho para uma equipe em transição, conseguíamos trabalhar o que dava errados nos jogos, hoje tudo é diferente. Esta é a análise da equipe técnica, isso que está acontecendo – completou.

O Botafogo tem uma das piores defesas do Brasileirão. Em onze jogos disputados, só não levou gol na vitória sobre o Flamengo. O português, apesar da derrota, viu evolução neste aspecto.

Temos que fazer o que fizemos hoje, um bloco mais compacto, que provoque mais dificuldades no adversário, e fizemos isso. Tivemos dois chutes no nosso gol, um que deu gol e outro no fim do jogo. Conseguimos chegar várias vezes ao gol do adversário, temos que aumentar nossa agressividade, ser mais forte no um contra um e não dar tanto espaço entrelinhas. A falta que resultou no gol, tínhamos três jogadores nosso contra um deles e ele conseguiu passar, temos que fazer as faltas bem mais longe do nosso gol.

