Luís Castro tira responsabilidade dos jogadores na derrota do Botafogo: ‘Não posso individualizar’

Depois da derrota do Botafogo para o Santos por 2 a 0, Luís Castro isentou os jogadores de culpa no revés. Com o resultado, o clube soma quatro derrota seguidas, sendo três no Brasileirão. Para o técnico português, isso é de sua responsabilidade.

– Não posso individualizar. No futebol, tem de haver um culpado pela derrota, porque o futebol não admite que uma equipe perde. Sim, perdemos quatro jogos seguidos, mas quero tirar a responsabilidade da minha equipe e colocá-la em cima de mim. Não vou deixar que matem os jogadores do meu plantel, até porque tenho poucos jogadores – considerou Luís Castro, que também fez ponderações acerca do desempenho do time:

– Se me perguntar se a equipe jogou bem ou mal, digo que jogou bem. Não merecia ter perdido o jogo. Teve 23 finalizações contra um Santos fora de casa. Foram 12 finalizações dentro da área, oito oportunidades claras. Construiu até dentro da área. Por isso, eu tenho que dizer que toda a construção das jogadas a equipe conseguiu os objetivos. Não conseguiu na hora da finalização. O que já aconteceu com o Erison, com o Matheus.

Durante o duelo o Botafogo criou oportunidades. Contudo, não soube converte-las em gols e foi punido por isso. É verdade que os resultados não estão vindo. Mas apesar da má fase, o time mostra uma evolução a cada rodada.

– O time está jogando melhor agora do que no início do campeonato, mas não estamos tendo resultados. A imprensa insiste no resultado, e quando não aparecem… Na construção de uma equipe, quando não vai bem, normalmente é uma pessoa que cai, vocês sabem quem. Queremos construir uma coisa boa para o futuro – considerou o treinador.

