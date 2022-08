Luís Castro lamenta empate e diz que falta de opções desestabilizou a equipe: ‘Tivemos uma semana difícil’

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 19:58 Compartilhe

Após o empate do Botafogo contra o Ceará por 1 a 1 pelo Brasileirão, o treinador Luís Castro falou sobre os pontos que levaram ao resultado. Para ele, o primeiro tempo de ambas as equipes foi bom, mas na etapa final sua equipe se desorganizou por ter jogado mais com o lado emocional.

O Botafogo teve um surto de virose na última semana, o que fez com que a comissão técnica tivesse muitas dúvidas e limitasse mais a quantidade de opções para a equipe titular. Para Luís Castro, estes problemas interferiram de certa maneira no resultado.

– O primeiro tempo foi bem jogado pelos dois e no segundo foi menos racional. Nos desorganizaram e o jogo caiu para a mão do Ceará por que jogamos mas com o coração no 2° tempo. Uma coisa é ter os jogadores à disposição. Fomos afetados ao longo da semana Quisemos levar o jogo para o ataque e não conseguimos e abrimos espaços.

O Botafogo retorna a campo pelo Brasileirão contra o Atlético-GO em casa, no próximo sábado.

