Luís Castro fala sobre a previsão de estreia dos reforços e elogia Fernando Marçal: ‘Acrescenta valor ao time’

Apesar de ter sofrido a segunda derrota seguida no Brasileirão, o Botafogo poderá contar com os reforços nesta semana. A abertura da janela de transferência acontece nesta segunda-feira e irá até o dia 15 de agosto. Luís Castro falou sobre a previsão de estreia dos novos atletas, mas ressaltou que a mudança coletiva se dará aos poucos e não num passe de mágica.

Luís Castro comentou sobre reforços (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

– Nós podemos estreá-los o mais rapidamente possível. A janela abre amanhã, então a partir disso podemos ter reforços à nossa disposição. Volto a dizer: não há milagre. A equipe não ficará com outra cara amanhã – explicou, e na sequência completou:

– Temos muitos jogadores machucados, não são garantia de pontos, mas aumentam a qualidade de jogo. Quero que a equipe seja a cara do que eu gosto. Ainda está distorcido, mas hoje se aproximou um pouco disso. Quero que a equipe controle mais o jogo, reaja a perda de bola sem perder o equilíbrio defensivo – disse.

Além disso, o comandante português elogiou a chegada do lateral-esquerdo Fernando Marçal. O jogador tem muita experiência no futebol do Velho Continente e trará mais qualidade ao elenco alvinegro, segundo Luís Castro.

– Receber um jogador como Marçal não há dúvida que ele acrescenta valor ao time e esperamos tê-lo o mais rápido possível. Mas isso não quer dizer que seja Marçal e mais 10 porque temos o Hugo e o DG, e devemos olhá-los de forma atenta, assim como os outros jogadores também – finalizou.

O Botafogo anunciou oficialmente, até o momento, o lateral-esquerdo Fernando Marçal e o meio-campista Eduardo. A tendência é que Luiz Henrique seja o próximo. Ao longo desses mais de vinte dias, John Textor irá ao mercado e pretende reforçar o elenco: os nomes de Martín Ojeda e Matheus Pereira estão em pauta.

O próximo compromisso do Glorioso no Brasileirão será na quarta-feira, dia 20, às 21h30, contra o Santos, na Vila Belmiro. O jogo será válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima do primeiro turno.

