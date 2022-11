Luís Castro diz que time do Botafogo cumpriu ‘com perfeição’ sua missão no duelo com o Santos

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 23:24 Compartilhe

O técnico Luís Castro expôs sua alegria com o desempenho do Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, pela trigésima-sétima rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (10), o comandante definiu a partida como “uma semifinal” e mostrou otimismo com a vaga do Alvinegro na Libertadores de 2023.

– Sabíamos que o jogo era uma semifinal, que para ir à final teríamos que ganhar o jogo hoje. Felizmente, a equipe entrou bem no jogo, fez um gol cedo e já tinha tido oportunidade antes. Foi um time montado para atacar a baliza do adversário, com as devidas cautelas defensivas – e acrescentou:

– Cada um sabia da missão que deveria cumprir, e cumpriram na sua perfeição. Tivemos aqui e ali alguma falha ou outro, mas isso é próprio do jogo.

O técnico “regeu” a torcida ao final da partida.

+ Botafogo pode garantir vaga direta na fase de grupos da Liberta

O comandante alvinegro falou sobre o fato do Alvinegro só depender de suas próprias forças na última rodada do Brasileirão.

– Eu olhava sempre para cima, mas com retrovisor para ver o que vinha abaixo. No futebol temos que desconfiar de tudo. Já são muitos anos ao serviço dele e já nos ensinou muita coisa. O grupo tem três valores dentro dele que não pode abdicar: coragem, respeito e determinação. Tudo isso teve sempre muito presente no grupo – disse.

Em seguida, agradeceu a John Textor por acreditar no seu trabalho.

– Olhava para cima, trabalhávamos muito. Lembro de dois momentos em que tivemos quatro derrotas seguidas. Foram momentos difíceis porque a torcida queria nos matar. Parabéns à administração e ao John Textor por apoiar durante toda temporada quem eles escolheram para ser treinador – e apontou:

– Quando vejo um colega meu saindo do clube, alguém que tenha sido escolhido por ter um determinado perfil, é sempre um momento dramático para o futebol. E hoje eu estar no cargo depois de ter atravessado momentos difíceis, foi um exemplo que o John Textor deu a todo o futebol brasileiro. Se olharmos para as equipes que caíram, eles trocaram tanto de treinador, mas o que adiantou? A solução é essa? Querem essas soluções? Não aguentam a pressão e mandam o treinador embora? Só o treinador tem que aguentar a pressão? A administração também tem que aguentar a pressão – completou.

Castro reforçou o quanto acredita nos jogadores alvinegros.

– Eu disse a eles antes e depois do jogo que para mim é um orgulho enorme, um prazer enorme treinar meus jogadores. Falei: “Aconteça o que acontecer hoje, terão sempre um treinador orgulhoso de vocês. Vocês sempre foram muito dignos durante toda a temporada, debaixo de muito trabalho nunca viraram a cara, sempre deram a cara, coragem.” A fama se vai, o prestígio fica – declarou.

O treinador frisou a confiança no momento da equipe.

– Nós estamos fortes. Nesse momento, quem não gosta tanto de nós vai falar sobre vitórias contra o Avaí e Goiás, não que ganhamos do Atlético-MG fora, do Flamengo fora. Nós jogamos em um primeiro momento para ficar na Série A. Aconteça o que acontecer no domingo, os meus jogadores são fantásticos, honestos e fizeram uma campanha ótima – afirmou.

O Botafogo encara o Athletico-PR no domingo na Arena da Baixada às 16h.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias