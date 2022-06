Luís Castro admite má atuação do Botafogo e fala sobre projeto: ‘Sei assumir minhas responsabilidades’ Comandante português ressaltou que o projeto é a longo prazo e que no momento busca 'construir uma equipe competitiva' neste ano e que não venderá ilusões ao torcedor

O Botafogo não conseguiu ser competitivo diante do Palmeiras e foi facilmente dominado na goleada por 4 a 0, no Allianz Parque. Em entrevista coletiva, o técnico Luís Castro lamentou o desempenho e disse que sabe que a equipe precisa evoluir ao longo da temporada e que sabe de suas responsabilidades.





– O Palmeiras foi melhor que nós em tudo. Atacando, defendendo e nas bolas paradas foi sempre melhor ao longo do jogo. Foi sempre uma equipe mais intensa e ganhou muito mais duelos que nós. Criou sempre dificuldades. Estivemos muito mal posicionados principalmente na primeira parte. Nunca estivemos equilibrados e sofremos com isso. E isso foi motivado fundamentalmente com a intensidade com que o Palmeiras deu ao jogo e nossa não adaptação ao que era o jogo – disse, e eme seguida acrescentou:

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

– No último jogo, e falo porque tocou no assunto, fomos uma equipe totalmente diferente no primeiro e no segundo tempo. Assim como hoje. Minha preocupação é muita. Embora seja um time em construção, temos que mudar algumas coisas. As coisas estão muito claras na minha cabeça. Entendo que a vida do treinador é de vitórias e resultados. Isso para mim está claro. Sei assumir minhas responsabilidades – declarou.

O comandante alvinegro também detalhou o projeto da SAF com os investimentos e John Textor. Ele ressaltou que o projeto é a longo prazo e que no momento busca ‘construir uma equipe competitiva’ e que não venderá ilusões ao torcedor.

– Hoje não conseguimos ganhar duelos, jogar para frente… o dia que a equipe não for digna, o primeiro a sair sou eu. Até hoje, no futebol mundial, não existe um time que tenha sido campeão da Série B para a A. As expectativas estão diretamente ligadas às frustrações. Temos que ter consciência do caminho do projeto do Botafogo – elucidou:

– O projeto não vive de treinadores, mas sim de si próprio. É um caminho de construção para nos mantermos na Série A neste ano e ser campeões daqui a dois, três anos. Nunca vendi ilusões porque vim muito de baixo e não vai ser aqui que vou vender ilusões porque mídia, torcida, direção querem. Neste momento o que temos de seguir é construir uma equipe competitiva. Hoje volto triste porque não tivemos essa capacidade. O Palmeiras foi muito melhor que nós hoje – salientou.



+ ATUAÇÕES: Botafogo tem fraco desempenho coletivo, e ninguém se salva em derrota para o Palmeiras



O Botafogo volta a campo no próxima segunda-feira, às 19h, contra o Avaí, no Nilton Santos. O jogo será válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos já estão à venda para sócios e, nesta sexta-feira, serão abertos para o público geral, de forma on-line e nos pontos físicos.

E MAIS:

E MAIS: