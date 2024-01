Luigi relembra termo racista com Leidy Elin no ‘BBB24’: ‘Errei e peço perdão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/01/2024 - 17:03 Para compartilhar:

Durante sua participação no “Bate-Papo BBB”, o carioca Luigi, sexto eliminado do “BBB24” (TV Globo), teve a oportunidade de assistir a algumas de suas cenas no programa.

Uma delas foi com o VT do momento em que usou um termo racista com Leidy Elin, que gerou repercussão nas redes sociais e críticas ao bailarino.

Já do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, o mais novo eliminado se desculpou por sua atitude dentro do programa.

“Eu realmente errei. Eu admito. Errei mesmo. Questão de convivência. Na minha rapaziada, um trata o outro assim mesmo. E eu peço perdão. Por favor, gente. Me perdoa. Não foi proposital. E, como eu falei, está sendo tudo muito rápido pra mim, muito novo. Peço perdão”, pediu ele.

Luigi também fez questão de se desculpar diretamente com a sister a quem ele, sem querer, acabou ofendendo.

“Leidy, perdão. Graças a Deus, você comentou comigo. Realmente, eu valorizo muito o aprendizado. E aquela fala ali, aquela conversa com a Leidy foi importante, até para regular na minha vida aqui fora”, relembrou ele.

Ainda durante o programa com o eliminado, Luigi resgatou o caso do jogador de futebol Vinicius Jr., atleta do Real Madrid, que já foi várias vezes vítima de racismo em estádios de futebol pela Espanha.

Ao final, o agora ex-brother disparou uma frase motivacional: “Todo Pokémon evolui”, disse ele, referindo-se também a si mesmo.

