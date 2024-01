Luigi é o sexto eliminado do ‘BBB 24’; veja o porcentual dos votos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/01/2024 - 7:32 Para compartilhar:

Lucas Luigi foi o sexto eliminado do BBB 24 na noite desta terça-feira, 30. O agora ex-brother foi quem recebeu menos votos para permanecer no reality, apenas 7,29%. O carioca disputava o paredão com Isabelle, que recebeu 61,02% dos votos, Alane com 19,55% e Juninho, que teve 12,14%.

“Você aceitou o papel de coadjuvante. A gente falou, vai lá, faz teu nome! Você fez? Não pode deixar para depois. Não pode esperar o momento perfeito para virar estrela dessa história porque esse momento pode nunca chegar”, disse o apresentador Tadeu Schmidt no discurso de eliminação.

Sobre sua participação no programa, Luigi refletiu: “experiência muito louca. Eu sou um cara que fujo de muito problema lá fora. Fora isso, foi uma experiência única”.

Relembre como foi a formação do Paredão

Seguindo a dinâmica da semana, Fernanda, enquanto anjo, imunizou Rodriguinho. Entre as quatro pessoas na mira do líder, MC Bin Laden, optou por indicar Isabelle para o Paredão. “Estou devolvendo o mesmo voto que ela deu em mim”, justificou o líder.

Na votação do confessionário, Davi foi o mais votado pela casa, com nove votos. Os três emparedados por Marcus Vinicius, por meio do Big Fone, tinham direito a indicar mais uma pessoa ao paredão. Em consenso, Pitel, Juninho e Luigi escolheram Alane. Davi e Pitel venceram a prova bate-volta e se livraram da berlinda desta semana.

