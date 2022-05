Luigi Baricelli explica nudez em jornada espiritual com a mulher

Luigi Baricelli, de 50 anos, compartilhou nas redes sociais recentemente uma experiência que viveu, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, com a mulher, a terapeuta holística Andreia Baricelli. Nu em meio à natureza, o casal viveu uma jornada espiritual após ela descobrir u câncer de mama.

“Fechamos o ciclo e abrimos um novo ciclo, que aí foi além de tudo, a gente passou por um processo de purificação ainda maior para poder sentir o ‘amor ágape’. Tivemos uma purificação muito profunda, que foi a purificação das almas através do desapego material, do desapego pessoal da Andrea por mim, porque assim podemos estar juntos realmente na relação do amor ágape. E foi o que aconteceu, do útero, das cachoeiras. Teve o processo de limpeza para acontecer o novo matrimônio que é o das almas, não é uma renovação de votos, é o encerramento daquela forma que estávamos casados para se criar um novo nível de casamento, de relacionamento e de muito amor. Criamos um lugar de purificação e de limpeza para as almas”, explicou, em entrevista ao site “Quem”.