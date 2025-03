Luighi marca e leva Palmeiras à final da Libertadores Sub-20 contra Flamengo

O Palmeiras vai disputar o título da Copa Libertadores Sub-20 contra o Flamengo, no domingo, no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai. Um dos protagonistas da vitória palmeirense na semifinal, por 2 a 0, sobre o Belgrano, foi o garoto Luighi, que virou notícia em todo o mundo ao reagir a atos racistas na primeira fase da competição.

O camisa 9 fez um corta-luz em um passe vindo da esquerda e correu para a área, onde recebeu um belo passe de Riquelme Fillipi para ampliar o placar, aos 34 minutos do segundo tempo. Larson já havia aberto o placar minutos antes, aos 32.

Com a vitória, o Palmeiras é finalista do torneio. O adversário será o Flamengo, que eliminou o uruguaio Danubio, ao vencer por 1 a 0. Os dois eliminados desta quinta-feira ainda disputam o terceiro lugar, no sábado.

Este foi o primeiro gol de Luighi depois do caso de racismo que o levou a desabafar em entrevista na Conmebol TV. “É sério isso? Fizeram racismo comigo. Até quando? O que fizeram comigo foi crime. Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Você não ia perguntar sobre isso, né? Fizeram um crime comigo. Aqui é formação, a gente tá aprendendo aqui”, lamentou em meio a lágrimas.

As imagens repercutiram em todo o mundo, com pedidos como exclusão do Cerro Porteño do torneio. A presidente Leila Pereira citou até mesmo a ideia de desfiliação da Conmebol e vincular os clubes brasileiros à Concacaf.

A Confederação Sul-Americana (Conmebol) acabou aplicando apenas multa e proibindo torcida nos jogos do time paraguaio. A medida foi criticada por CBF e Palmeiras.

No jogo seguinte ao caso, os jogadores do time sub-20 do Palmeiras fizeram uma manifestação em apoio ao atleta de 18 anos, além de protestar contra a discriminação racial.

Antes do apito inicial, os atletas se juntaram aos adversários, do Independiente Del Valle, em círculo e levantaram o punho cerrado para manifestar toda a revolta com os atos criminosos e para sair em apoio de Luighi, que começou a partida no banco de reservas e entrou em campo no decorrer do duelo.