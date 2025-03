Luighi fala sobre caso de racismo que sofreu: ‘Fiquei com muita raiva’

O jogador de futebol Luighi falou sobre o caso de racismo que sofreu durante a partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, esta semana, no Paraguai. Ao Fantástico, da TV Globo, o atleta falou que não conseguiria ficar calado ao notar o crime do qual estava sendo vítima.

“E eu não me aguentei. Eu fiquei com muita raiva. Fui nos policiais que estavam do lado. Falei: ‘vocês vão deixar ele falar isso daí para mim? Vocês não vão fazer nada?’ E eles só olharam para mim, de mão cruzada e não fizeram nada. O árbitro só pedia para eu sair do campo. Parecia que não ligava para o que aconteceu”, disse.

O Palmeiras derrotou o time por três a zero. Nos minutos finais, um torcedor, que ainda não foi identificado e que estava com uma criança no colo, imitou um macaco para o camisa 10, Figueiredo, no momento em que ele estava sendo substituído e deixava o campo.

Depois, Luighi também foi alvo de ofensas racistas: torcedores do time rival xingaram e cuspiram no jogador quando ele estava deixando o gramado para ser substituído. Um deles era o mesmo torcedor que tinha ofendido Figueiredo. Ele fez o mesmo gesto racista para Luighi.