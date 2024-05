Lugano critica declaração de Abel após derrota e dispara: ‘A responsabilidade nunca é dele’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 10:31 Para compartilhar:

A forte declaração de Abel Ferreira após a derrota do Palmeiras para o Athletico-PR desagradou o ex-jogador Diego Lugano. A partida na Arena Barueri terminou em 2 a 0 para o time paranaense, e o técnico português destacou o incômodo por jogar longe do Allianz Parque. “Não me peçam para ser campeão jogando fora de casa”, disse o treinador na entrevista coletiva no domingo.

A declaração de Abel foi criticada pelo ex-zagueiro do São Paulo e da seleção do Uruguai. “Sempre que ele perde, ele tira a responsabilidade. Desde que ele chegou… Ele perde e a responsabilidade nunca é dele, é do juiz, dos jogadores…”, afirmou Lugano durante o programa “Resenha da Rodada”, da ESPN.

Abel Ferreira também fez questão de enfatizar que quer sempre jogar no Allianz Parque, e que o clube não pode abrir mão de atuar com a força de sua torcida. A arena palmeirense não pôde ser usada no fim de semana por causa do show do cantor Louis Tomlinson, ex-One Direction.

“Não tenho nada contra Barueri. O problema é que como o Palmeiras que luta por títulos e tem um estádio que não pode jogar futebol? Como é possível nós não jogarmos lá? Já ganhamos aqui (Barueri) e perdemos aqui, mas nossos títulos ganhamos em casa”, afirmou o técnico.

Lugano aproveitou para comentar sobre o contrato entre o clube e o Allianz Parque, e ressaltou o que considera ser o diferencial para as partidas do time paulista em casa. “O Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, assim como o Flamengo. O (gramado) sintético do Allianz muitas vezes faz a diferença, faz a diferença jogar em casa. O fundamental é o campo, e não a torcida”, disse o comentarista.