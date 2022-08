Lufthansa volta a lucrar no 2º trimestre

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 7:19 Compartilhe

A Lufthansa teve lucro líquido de 259 milhões de euros no segundo trimestre de 2022, revertendo prejuízo de 756 milhões de euros de igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, dia 4. O Ebit ajustado da companhia aérea alemã ficou positivo em 393 milhões de euros entre abril e junho, contrastando com resultado negativo de 827 milhões de euros um ano antes. Já a receita trimestral saltou para 8,46 bilhões de euros, ante 3,21 bilhões de euros no mesmo intervalo de 2021. Fonte: Dow Jones Newswires.

