Lufthansa nomeia novo CEO para ITA Airways

ROMA, 15 JAN (ANSA) – Prestes a se unir ao grupo alemão Lufthansa, a companhia aérea estatal italiana ITA Airways terá novos dirigentes.

A assembleia de acionistas da companhia indicou nesta quarta-feira (15) o alemão Joerg Eberhart, atual diretor de estratégia da Lufthansa, como CEO e o italiano Sandro Pappalardo, piloto militar e conselheiro da Agência Nacional de Turismo da Itália (Enit) como presidente do conselho de administração. Atualmente, esses cargos são exercidos por Andrea Benassi e Antonino Turicchi.

O conselho será formado por cinco executivos: Antonella Ballone, Lorenza Maggio e Efrem Angelo Valeriani, além de Eberhart e Pappalardo. “Estou orgulhoso e honrado por ter sido indicado para esse prestigioso cargo. Após dois anos de trabalho duro, essa nova fase da história da companhia nos permitirá reforçar nossa posição e desenvolver sinergias estratégicas que valorizarão o crescimento e a solidez da ITA como vetor italiano de referência”, disse o alemão.

As mudanças foram anunciadas em uma nota divulgada pela ITA após a assembleia de acionistas, enquanto as partes fazem os ajustes finais para concluir a união entre duas das principais companhias aéreas da Europa.

Inicialmente, a Lufthansa comprará 41% da empresa italiana – fundada sobre o espólio da falida Alitalia – por 325 milhões de euros (R$ 2 bilhões), mas a previsão é de que o grupo alemão assuma os 59% restantes até 2033, com um investimento total de 829 milhões de euros (R$ 5,1 bilhões).

A aquisição recebeu o aval definitivo da União Europeia no fim de novembro de 2024, após ITA e Lufthansa terem concordado em ceder slots no Aeroporto de Milão-Linate e rotas entre a Itália e a Europa Central (Alemanha, Áustria, Bélgica e Suíça) para a EasyJet, além de trechos entre Roma-Fiumicino e a América do Norte (São Francisco, Washington e Toronto) para Air France-KLM e IAG (dona de British Airways e Iberia). (ANSA).