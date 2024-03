Lufthansa frustra no 4º trimestre, mas lucro de 2023 permite retomada de dividendos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 7:09 Para compartilhar:

A Lufthansa teve lucro líquido de 67 milhões de euros no quarto trimestre de 2023, 78% menor do que o ganho apurado em igual período de 2022, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira, 7. O Ebit ajustado – métrica preferida da companhia aérea alemã – caiu a 402 milhões de euros no trimestre, de 581 milhões de euros um ano antes, gerando margem ajustada de 4,6%. A receita teve expansão de 5% na mesma comparação, a 8,76 bilhões de euros.

Os resultados trimestrais vieram abaixo das expectativas. Analistas previam lucro de 206 milhões de euros, Ebit ajustado de 419 milhões de euros e receita de 9,57 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

Ao longo de 2023, no entanto, a Lufthansa acumulou lucro líquido de 1,67 bilhão de euros, mais do que dobrando o ganho de 791 milhões de euros do ano anterior.

Diante do resultado anual, a empresa irá propor dividendo de 0,30 euro por ação em reunião geral anual marcada para 7 de maio, retomando o pagamento de capital a acionistas pela primeira vez desde a pandemia de covid-19. Fonte: Dow Jones Newswires.

