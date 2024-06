Lufthansa deverá devolver US$ 775 milhões por cancelamentos de voos durante pandemia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 16:22 Para compartilhar:

O Departamento de Transporte (DoT) dos Estados Unidos conseguiu fazer com que três companhias aéreas, em particular o grupo alemão Lufthansa, reembolsem quase US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões) a passageiros por cancelamentos ou modificações de voos durante a pandemia de covid-19.

A pasta detalhou nesta segunda-feira (3) em um comunicado que a Lufthansa aceitou restituir US$ 775 milhões (R$ 4 bilhões) e pagar uma multa de US$ 1,1 milhão (R$ 5,7 milhões), enquanto sua concorrente KLM pagará US$ 113,3 milhões (R$ 593 milhões) e também uma multa de US$ 1,1 milhão.

“A Lufthansa efetuou todos os reembolsos que tinha que fazer. O atraso no pagamento, sancionado pelo DoT, deve-se somente ao nível historicamente único dos reembolsos durante a pandemia de covid”, indicou à AFP um porta-voz da companhia.

A South African Airways, por sua vez, aceitou pagar US$ 15,2 milhões (R$ 79,6 milhões) e uma multa de 300.000 dólares (R$ 1,5 milhão).

“Quando um voo é cancelado ou modificado de forma importante, não deveria ser necessário lutar com a companhia para obter o reembolso do dinheiro”, destacou o secretário de Transporte dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, citado em comunicado.

bur-elm/tu/mr/db/rpr/dd

Lufthansa

Air France-KLM