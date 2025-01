Lufthansa deve concluir compra da ITA Airways em 13 de janeiro

BERLIM, 8 JAN (ANSA) – A companhia aérea alemã Lufthansa deve concluir no próximo dia 13 de janeiro a compra de 41% da estatal italiana ITA Airways por 325 milhões de euros (R$ 2 bilhões).

A notícia foi divulgada nesta quarta-feira (8) pela agência de notícias alemã DPA, que cita fontes próximas à operação, mas ainda não foi confirmada oficialmente pelas partes envolvidas.

A aquisição recebeu o aval definitivo da União Europeia no fim de novembro de 2024, após a ITA e a Lufthansa terem concordado em ceder slots no Aeroporto de Milão-Linate e rotas entre a Itália e a Europa Central (Alemanha, Áustria, Bélgica e Suíça) para a EasyJet, além de trechos entre Roma-Fiumicino e a América do Norte (São Francisco, Washington e Toronto) para Air France-KLM e IAG (dona de British Airways e Iberia).

A previsão é de que o grupo alemão assuma os 59% restantes das ações da ITA até 2033, com um investimento total de 829 milhões de euros (R$ 5,2 bilhões). (ANSA).