Ludmilla volta aos palcos e faz homenagem a Deise Cipriano, ex-Fat Family

Após passar uns dias internada para tratar uma lombalgia, Ludmilla voltou aos palcos no ‘Show dos Famosos’, do Domingão do Faustão, nesse domingo (26). A cantora fez uma homenagem a Deise Cipriano, encarnando a ex-integrante do Fat Family que morreu em fevereiro desse ano.

A performance de Ludmilla conquistou os jurados Boninho, Miguel Falabella e Claudia Raia, que deram nota 10 e ainda fizeram uma série de elogios.

Ludmilla cantou a música ‘Jeito Sexy’, acompanhada de outros convidados que recriaram o grupo. Além dos jurados, ela também ganhou nota 10 dos telespectadores e 9,9 do auditório, se tornando o grande destaque da atração.

Nas redes sociais, uma série de internautas comentaram a apresentação da cantora. “O que foi isso Ludmilla??? A família Fat Family deve estar muito feliz por essa homenagem linda pra Deise”, escreveu um fã, enquanto outra escreveu: “Ludmilla mandou bem demais”.

Ludmilla compartilhou o vídeo de sua apresentação em suas redes sociais. Confira abaixo: