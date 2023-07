Ludmilla simula filha com inteligência artificial e declara: ‘Vontade de fazer um numababy’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 14:54 Compartilhe

Casada com a dançarina Brunna Gonçalves, a cantora Ludmilla refletiu sobre a vontade de ser mãe. Com a ajuda de um aplicativo de inteligência artificial, a artista simulou como seria sua filha com a esposa e afirmou que sentiu vontade de ter uma criança.

“Vi essas fotos de inteligência artificial e fiquei cheia de vontade de fazer um numababy. Já fiquei imaginando o espaço kids no Numanice e as roupinhas do enxoval na paleta. Será gente?”, publicou Ludmilla, no Twitter.

Nos comentários da publicação, diversos fãs da cantora se animaram com a possibilidade. “Lud, engravida a Bru logo, tá todo mundo pedindo! Quero ser titia”, escreveu uma internauta. “Brinca com nosso coração assim não, Lud. Faz acontecer o baby logo”, comentou uma segunda. “Vem logo, numababy”, declarou uma terceira.

