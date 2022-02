Ludmilla se pronuncia sobre memes com Brunna no BBB22: ‘Me divertindo’

Ludmilla desmentiu os boatos de que estaria brava com os memes feitos com a participação de Brunna Gonçalves, sua esposa, no Big Brother Brasil 22. A internet e o próprio diretor do reality, Boninho, brincam que a dançarina é “planta”, ou seja, raramente faz alguma coisa que seja de destaque na casa.

“Estou com saudade da minha Bru, mas estou bem. Estou adorando acompanhar o Big Brother. Tem um monte de gente achando que estou brigando com o povo. Interpretação e senso de humor pra vocês estão faltando, né?! Estou gastando na onda, me divertindo”, declarou Ludmilla nas redes sociais.

