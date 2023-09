Ludmilla se pronuncia após seu projeto para doação de sangue ser barrado: ‘Perplexa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 21:21 Compartilhe

A cantora Ludmilla teve barrado em Minas Gerais a sua campanha para incentivar a doação de sangue. Nesta sexta-feira (15), ela utilizou suas redes sociais para desabafar após a recusa do Hemominas, hemocentro do estado.

A artista promove o ‘Numanice tá no sangue’, ação social, por meio de seu projeto de shows, que consiste em liberar ingressos para suas apresentações mediante doação de sangue. Em Minas Gerais, a cantora distribuiria 700 entradas de forma gratuita pelo projeto, com apresentação prevista para acontecer no próximo dia 30, na capital, Belo Horizonte.

“Fico perplexa de ver como uma ação social como o ‘Numanice tá no sangue’ é derrubada. Falta sangue nos hemocentros de todo o Brasil e, quando alguém faz algo para incentivar a doação, simplesmente freiam o movimento. O evento não ganha nada com isso, muito pelo contrário, investimos em tempo e em energia ao público. Sempre foi um sonho poder ajudar o próximo, fazer ações sociais e agora que posso, me frustro com esse tipo de atitude… O ideal seria que este tipo de coisa não precisasse de incentivo, mas infelizmente, o mundo não é esse conto de fadas”, disparou ela publicação no X-Twitter.

A recusa em permitir a ação social em Minas Gerais repercutiu no Congresso. Também nesta sexta-feira (15), a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) apresentou Projeto de Lei que tem como objetivo autorizar medidas de incentivo à doação de sangue em todo o Brasil.

“Estou entrando hoje com o ‘Projeto de Lei Ludmilla’, que busca autorizar o incentivo à doação de sangue em todo Brasil. O projeto vai viabilizar o oferecimento de benefícios para doadores de sangue, medula óssea e órgãos desde que a campanha e os benefícios sejam autorizados pelo poder público”, publicou ela na mesma rede social.

Parabéns pela atitude @Ludmilla ! Tenho certeza de que conseguiremos aprovar essa lei no Congresso. Tmj ❤️ https://t.co/cgPk22DwmB — Duda Salabert (@DudaSalabert) September 15, 2023

Estou entrando hoje com o “Projeto de Lei Ludmilla” que busca autorizar o incentivo à doação de sangue em todo Brasil. O projeto vai viabilizar o oferecimento de benefícios para doadores de sangue, medula óssea e órgãos desde que a campanha e os benefícios sejam autorizados pelo… pic.twitter.com/LHgj0o9umc — Duda Salabert (@DudaSalabert) September 15, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias