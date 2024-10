Ludmilla se pronuncia após Blogueirinha se defender de acusação de racismo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2024 - 13:31 Para compartilhar:

A equipe da cantora Ludmilla emitiu um comunicado à imprensa nesta terça-feira, 15, dando a versão da artista em relação às afirmações de Bruno Matos, a Blogueirinha, a respeito do convite que teria recebido para levar o “De Frente Com Blogueirinha” ao show “Numanice” por uma marca, mesmo sem Lud querer aceitar ir ao programa dela.

“Eu nem sabia que o Ludmilla pensava essas coisas de mim, eu nem tinha noção, para vocês verem o quão eu não tinha noção sobre ela não ir no De Frente. Mas também temos que falar a verdade aqui, porque surgiu o convite para eu fazer o ‘De Frente’ no Numanice, um convite com marca e ela não queria ir no ‘De Frente’, mas ela queria que eu fosse com o De Frente lá no Numanice”, disse a apresentadora, em vídeo gravado no Instagram.

Contudo, a assessoria de imprensa de Ludmilla esclareceu que não foi ela quem não quis.

“Informamos que, em setembro, uma marca propôs à equipe de Ludmilla uma ação publicitária envolvendo o programa ‘De Frente com Blogueirinha’ e o Numanice. Essa sugestão foi intermediada pela agência que cuidava de assuntos publicitários da artista e foi prontamente declinada. A decisão foi tomada com base em pontos já esclarecidos por Ludmilla durante entrevista ao jornalista Léo Dias.

Reiteramos que o convite ou qualquer sugestão de participação nunca partiram de Ludmilla ou de sua equipe e que a recusa foi feita de forma transparente e respeitosa.

A artista continuará usando sua voz para expor questões sensíveis e levantar discussões importantes sobre o combate ao racismo”, dizia nota. A assessoria da artista ainda mostrou um e-mail no qual diziam que a ação nunca foi confirmada e que não fazia sentido para a cantora.