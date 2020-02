Ludmilla se dá carrão importado de presente: “Meu robozão”

2020 começou com tudo para a cantora Ludmilla. Ela está vivendo um grande momento em sua carreira artística, e até por isso resolveu se dar um presentinho. Nessa terça-feira (4), ela mostrou, por meio das redes sociais, o que foi esse presente, um carrão de luxo.

“Me dei de presente, meu robozão”, escreveu Lud sobre o novo brinquedinho que vai para a garagem de sua mansão, no Rio de Janeiro.

O veículo adquirido por Ludmilla é um Land Rover Discovery, na cor preta, e que está à venda no Brasil com preço inicial de R$ 466 mil, mas podendo custar bem mais caro, dependendo do modelo e dos itens adicionais.

