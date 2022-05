Ludmilla posa nua em viagem para as Maldivas com a família e leva fãs ao delírio: ‘Mulherão’

Ludmilla canta “É a minha de fé, minha preferida, eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas” e cumpre! Nesta terça-feira (17), a artista revelou que está nas Ilhas Maldivas com a esposa e ex-BBB, Brunna Gonçalves.

A viagem em família no lugar paradisíaco já rendeu vários cliques, como o casal com biquíni rosa em clima de romance e uma foto mostrando o biquíni minúsculo que valoriza o bumbum. O que os fãs não esperavam é que, no meio da galeria de fotos, a cantora estaria sem roupa de banho, de frente para o mar. Mesmo distante, os seguidores puderam apreciar a paisagem e o corpão da Rainha da Favela.





“Um paraíso, não sei se olha pra essa paisagem ou pra essa mulher linda, só tenho que dizer Bruna vc está de parabéns pela a sua bela esposa”, escreveu uma fã. “Mulherão”, completou um seguidor.

Nos stories, a bela mostrou a recepção calorosa no hotel em que estão hospedadas. Alguns funcionários carregaram bandeiras do Brasil e vestiram camisas da Seleção Brasileira de Futebol. Além disso, escreveram “welcome back, Ludmilla” (bem-vinda de volta, em português). O destino não é novidade para as duas. Elas fizeram a mesma viagem em 2020.