Ludmilla passa por cirurgia em SP após problemas com prótese de silicone

Ludmilla foi internada às pressas e teve que fazer uma cirurgia no Hospital São Luiz em São Paulo após ter problemas com sua prótese de silicone. As informações são do perfil Gossip do Dia, no Instagram.

Esta não é a primeira vez que a cantora é internada este ano. Ludmilla já foi internada em maio após sentir dores abdominais e ser diagnosticada com pielonefrite aguda. A assessoria de imprensa de Ludmilla disse à revista Quem que ela “está bem e deve ter alta em breve”.

