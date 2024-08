Ludmilla não vai mais participar do ‘Dia Brasil’ no Rock in Rio: ‘Arrasada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2024 - 16:44 Para compartilhar:

Ludmilla utilizou as redes sociais, na noite da última quarta-feira, 7, para comunicar que a sua participação no show “Para Sempre Pop” do “Dia Brasil”, no Rock in Rio 2024, foi cancelada. Em nota publicada nos Stories do Instagram, ela informou que não vai conseguir se apresentar no dia 21 de setembro por questões de ‘logística’.

Apesar do “desfalque” no time de artistas brasileiros em um dia preparado especialmente para eles, os fãs da funkeira não precisam se preocupar. Ludmilla manteve seu show em 13 de setembro, que acontecerá no Palco Mundo.

+Ludmilla é a cantora pop que mais recebeu streams no Spotify com músicas lançadas em 2024

+Brunna Gonçalves fala sobre rumores de gravidez com Ludmilla

“Eu tenho trabalhado para ajustar minha agenda e equilibrar os meus compromissos. Para o Rock in Rio, meu show no Palco Mundo, no dia 13 de setembro, está confirmado e podem esperar um momento especial e à altura dos 40 anos do festival”, garantiu ela.

“Mas, infelizmente, apesar do enorme esforço e vontade, por questões logísticas, não vou poder me apresentar no dia 21 de setembro, no show do pop, no ‘Dia Brasil’. É um enorme quebra-cabeças e estou arrasada por não poder participar”, lamentou a artista.

“Vai ser um dia que vai entrar para a história, e eu queria fazer parte dele. Mas tenho certeza que o pop estará muito bem representado, com artistas incríveis”, finalizou a cantora.

O comunicado, publicado em texto, foi repostado pela produção do Rock In Rio no perfil oficial do festival.

“Te esperando no dia 13 [de] setembro, Ludmilla”, acrescentou a equipe ao republicar o texto da cantora.

A lista atualizada das apresentações para o “Dia Brasil” n evento também foi publicada no Instagram do evento.

O ‘Para Sempre Pop’ acontecerá no Palco Sunset e terá shows de Duda Beat, Gloria Groove, Ivete Sangalo, Jão, Lulu Santos e Luísa Sonza.