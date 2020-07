Ludmilla mostra preparação para viver personagem em série: “Em construção”

Ludmilla compartilhou um clique como Diana, sua personagem na série ‘Arcanjo Renegado’, do Globoplay.

“Diana em construção”, declarou ela na legenda. A esposa da artista, Brunna Gonçalves, se deixou um comentário na foto: “Tenho certeza que você vai arrasar amor, só sucesso”, escreveu.

Em uma conversa recente com a QUEM, a cantora falou sobre o convite para o projeto. “Eu fiquei muito feliz. Comentei no meu Instagram que tinha amado ‘Arcanjo Renegado’ e, ao saber disso, José Junior, criador da série do Globoplay, me convidou. Ele me disse que estava impressionado desde que tinha me visto no ‘Show dos Famosos’. Aceitei na hora, sempre quis interpretar uma personagem como esta”, afirmou.

