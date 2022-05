Ludmilla mostra demais em toboágua com Brunna: ‘Minha Maldivas toda de fora’

Ludmilla está curtindo uma viagem pelas Maldivas com a mulher, Brunna Gonçalves, e acabou mostrando demais durante um passeio em um toboágua com a amada.

A cantora compartilhou em seu Twitter um vídeo onde aparece escorregando com Brunna no brinquedo, e por causa disso acabou deixando as partes íntimas de fora, que foram cobertas por um emoji com carinha de vergonha.





“A minha Maldivas toda de fora kkkkk”, escreveu Ludmilla ao compartilhar um corte do vídeo feito por uma seguidora, que o compartilhou em sua própria conta.

A minha Maldivas toda de fora kkkkk https://t.co/SpU6knd2Yq — LUDMILLA (@Ludmilla) May 26, 2022

Brunna também entrou na brincadeira e aproveitou a publicação de Ludmilla para dizer que, se o vídeo alcançasse a marca de 1 milhão de visualizações, ela publicaria o trecho sem o emoji.

“Se o vídeo bater 1 mi posto essa parte sem o emoji galeraaaaaa!! Bora galera mulheres”, escreveu a dançarina.