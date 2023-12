Ludmilla mantém show em Brasília mesmo com problema de saúde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/12/2023 - 17:36 Para compartilhar:

Ludmilla usou seu perfil no Instagram neste sábado, 9, para falar sobre sua saúde aos fãs. A cantora revelou ter ido ao hospital por dois dias seguidos para se tratar: “Tive intoxicação alimentar, passei mal à beça, mas já fui medicada e tô um pouco melhor.”

Ela destacou que o imprevisto não deve atrapalhar sua agenda de shows. “Daqui a pouco estou aí, Brasília”, escreveu, em referência à apresentação da turnê Numanice que faz hoje no estádio Mané Garrincha, na capital federal.

Durante a tarde, Lumilla gravou um vídeo no quarto de hotel e comentou: “Estou fazendo de tudo para ficar maravilhosa para vocês, Brasília. Sei o quanto vocês esperaram por isso, e eu também esperei por isso. Já fui no médico hoje e tomei remédio na veia. Estou um pouco enjoada, ainda, tá me dando muito refluxo. Sabe o que eu vou tomar agora? Chá de boldo, é muito ruim! Vai dar tudo certo.”

Ludmilla participou do Fantástico do último domingo, 9. Em entrevista ao lado de sua mulher, Brunna Gonçalves, ela falou sobre ter sofrido episódios de racismo e também sobre o processo de gravidez do casal.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias