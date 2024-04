Ludmilla investe R$ 8 milhões em show no Coachella: saiba como e onde assistir

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/04/2024 - 13:09 Para compartilhar:

A cantora brasileira Ludmilla se apresentará neste domingo no festival Coachella, na Califórnia, considerado um dos maiores do mundo. A artista será a primeira cantora afrolatina a comandar um show no palco principal do festival.

O YouTube fará a transmissão da apresentação a partir das 23h40 (horário de Brasília). Para assistir ao show e acompanhar o Coachella, basta acessar o canal oficial do festival no YouTube.

“Estou muito feliz em cantar no palco principal do Coachella, que para mim era algo tão distante. As minhas maiores inspirações já passaram pelo festival, e agora eu estarei lá”, disse Ludmilla.

Segundo a assessoria da cantora, ela passará a integrar um seleto time de artistas pretos escalados para brilharem no palco principal, como Prince, The Weeknd e Beyoncé.

Para o show histórico, a artista conta que investiu R$ 8 milhões, segundo reportagem da Forbes.

“Para este momento histórico, a artista convidou Erika Hilton, símbolo da comunidade LGBTQIAP+ e ativista pelos direitos dessa comunidade, para uma participação que será exibida no telão. A participação da deputada federal vem acentuar o conceito “Ludmilla In The House”, sendo esse um espaço que não tolera nenhum tipo de preconceito e intolerância”, divulgou a assessoria da artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)