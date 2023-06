Ludmilla homenageia Bois de Parintins em festival amazonense

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 3:10 Compartilhe

O Festival de Parintins, um dos maiores eventos folclóricos do país, começa nesta sexta-feira, 30. Mas a largada já foi dada para as comemorações: esta quinta-feira, 29, foi marcada pela Festa dos Visitantes Parintins 2023, evento que antecede a abertura do festival no Amazonas. Quem se apresentou para aquecer o público foi Ludmilla, que homenageou os Bois Caprichoso e Garantido em seu figurino de show.

No Instagram, a cantora publicou uma sequência de fotos vestindo um macacão justíssimo, metade vermelho e metade azul. A peça ainda conta com aplicações de cristais e recortes artísticos. As cores do festival também estiveram presentes na maquiagem de Lud.

“Hoje foi dia de agitar Parintins”, escreveu ela, na legenda da publicação. Confira:

Localizado na cidade de Parintins (AM), a cerca de 370 km de Manaus, o evento acontece na última semana de junho — neste ano, entre os dias 30 de junho e 2 de julho — e homenageia os Bois Caprichoso e Garantido.

