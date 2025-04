Ludmilla foi ou não convidada para abrir o show de Lady Gaga no Rio? Entenda

Ludmilla causou na web, nesta quinta-feira, 17, após anunciar ter sido chamada para abrir o show de Lady Gaga no Rio, que acontece no dia 3 de maio nas areias de Copacabana, zona sul da cidade, mas que teria negado. Procurada para confirmar a informação, a Bonus Track, promotora do evento, negou ter feito qualquer convite à funkeira.

As notícias desencontradas geraram um burburinho nas redes sociais. Ao dar a informação sobre o suposto convite, Ludmilla disse ter recusado a proposta porque vislumbra participação em outro futuro possível megashow em Copacabana. É que a cantora conta com a possibilidade de subir ao palco de Beyoncé, que pode se apresentar em um dos três próximos eventos previstos pela plataforma “Todo mundo no Rio”, a mesma que traz Monster Mother ao Brasil em 2025.

+Clara Moneke comemora primeira protagonista em novelas: ‘É uma vitória coletiva’

+Tony Ramos fala sobre seu personagem na nova novela das 19h: ‘Amor e muito afeto’

“A Bonus Track, responsável pela produção geral de ‘Todo Mundo no Rio’, nunca fez qualquer convite sobre esse tema”, diz a nota emitida pela produtora do evento.

Porém, teria havido um contive

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a assessoria de Ludmilla informou que a cantora recebeu, sim, um convite, mas que este teria partido do diretor executivo da TV Globo, Amauri Soares. A emissora vai transmitir com exclusividade o show de Lady Gaga no Rio.

“O convite partiu de Amauri Soares, diretor executivo da TV Globo. No entanto, após algumas conversas, Ludmilla optou por recusar”, teria informado a equipe da cantora.

“A decisão tem uma justificativa estratégica. Fã declarada de Beyoncé, Ludmilla preferiu manter sua agenda aberta diante da possibilidade de participar de um eventual show de Queen B [Beyoncé] no Brasil no mesmo projeto”, encerra a nota enviada à colunista.

O megashow em Copacabana marca o retorno de Lady Gaga ao Brasil após mais de uma década desde sua última apresentação no país.

O palco, que já está sendo montado em frente ao Copacabana Palace, terá 1.260 metros quadrados e ficará a 2,20 metros de altura da base na areia. As proporções superam a estrutura preparada para a passagem de Madonna com seu “The Celebration Tour”, em 2024.

Após a promotora do show informar que nunca fez o convite à citara brasileira, Ludmilla virou meme na web.

Ludmilla disse não pra Lady Gaga, porém Gaga não havia perguntado nada pic.twitter.com/FgUymB7cJs — Raphael (@garotos0litari0) April 17, 2025

A ludmilla lendo o email falso da equipe da lady gaga convidando pro show de abertura em Copacabana pic.twitter.com/OoyfcVYNwC — KB (@Dem0nitter) April 17, 2025