Ludmilla festeja mansão dos sonhos com gesto obsceno: ‘Nunca desista’

Ludmilla deixou a antiga residência, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, e se mudou para uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. A novidade, no entanto, ainda é segredo para a mulher da cantora, Brunna, que está confinada no “BBB22”.

A casa tem três pavimentos, sacadas com vista para a Pedra a Gávea, piscina, sauna, área gourmet e quatro suítes.

“Eu falei que ia morar nesse condomínio, e corri atrás disso. Vivendo para realizar todos os meus sonhos, feliz demais por realizar mais esse. A mãe está de mansão nova, nunca desista dos seus sonhos”, celebrou Lud, nas redes sociais.

