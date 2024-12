Ludmilla fala sobre possível pausa na carreira após nascimento da filha

A cantora Ludmilla, que no início de dezembro anunciou que está esperando seu primeiro bebê com sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, falou sobre a suposta pausa em sua carreira com a chegada da filha. Segundo a artista, ela não pensa em parar totalmente com a vida de artista, mas pretende viver o momento com mais tranquilidade.

“É claro que quero curtir esse momento único e me dedicar à maternidade, mas também amo o que faço e tenho uma equipe incrível que me ajuda a equilibrar tudo”, disse a cantora em entrevista à Vogue.

Ludmilla ainda reforçou que não pretende parar com o trabalho, mas não quer perder as fases iniciais de sua filha: “Então, não penso em uma pausa total, mas vou ajustar minha agenda para estar presente em todas as fases dessa nova jornada.”