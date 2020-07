Ludmilla exibe tênis de luxo de R$ 11 mil

A cantora Ludmilla utilizou o Instagram nesta sexta-feira (10) para mostrar que é uma das poucas pessoas no Brasil a ter um par de tênis do novo modelo do Nike Air Jordan com a Dior, uma colaboração exclusiva entre as duas marcas que fez com que cinco milhões de pessoas no mundo se registrassem para comprar, avaliado em cerca de R$ 11 mil.

“Deixem um emoji para o meu novo baby”, escreveu ela em sua legenda.Os seguidores da cantora acataram o pedido e deixaram diversos comentários com emojis na publicação.

Confira:

