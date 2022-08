Ludmilla encontra Gracyanne Barbosa na academia: ‘Ela faz devagarzinho e concentrada’

Da Redação 11/08/2022 - 23:46 Compartilhe

Ludmilla e Gracyanne Barbosa se encontraram hoje (11) na academia. A cantora disse que descobriu o “segredo”, de Gracy, que é conhecida pelo corpo definido à base do treino pesado.

“Eu já peguei o segredo da Gracy, ela faz devagarzinho e concentrada. O problema é que tem muito peso”, disse. A cantora, aproveitou ainda, para imitar as expressões da amiga, que parece estar “plena” mesmo com carga pesada no aparelho. “Ela concentra e vai. Mil quilos”, se divertiu. Brunna Gonçalves também entrou na brincadeira e disse que a esposa é “filha da Gracyanne”.