Ludmilla e Lulu Santos desabafam sobre orientação sexual: ‘Quero normalizar o sentimento’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2023 - 10:27 Compartilhe

“Assim Como a Gente”, novo programa de Fátima Bernardes, no GNT, estreou nesta sexta-feira, 13, com participações de Ludmilla e Lulu Santos. Na ocasião, os convidados falaram sobre algo em comum além da música: a orientação sexual.

Casada há quase quatro anos com a bailarina Brunna Gonçalves, Ludmilla temeu pela exposição da relação. “Era um assunto que quando surgia na minha casa, todo mundo ficava muito assustado, com medo da mídia e das pessoas de fora descobrirem, por conta do preconceito. A gente não sabia o que ia acontecer, né? A partir da declaração”, contou a cantora.

Lulu Santos também teve o mesmo receio e foi encorajado pelo amor. “Eu vi que precisava fazer isso [se declarar e tornar pública a relação com Clebson Teixeira]. Eu quero normalizar o sentimento. É amor, sobre encontro de almas”, desabafou.

“Qual é o problema, gente? Isso não começou hoje e não vai acabar amanhã. Por que que alguém ainda está tão espantado assim? Podemos atribuir isso ao recalque de quem tem um problema em talvez aceitar isso em si próprio”, completou o cantor.

Após a exposição dos relacionamentos, ambos os artistas foram alvos de mentiras sobre seus parceiros. “A gente já tinha um relacionamento de dois anos, mas quando a gente se assumiu, as coisas triplicaram, as pessoas inventaram as coisas. E com o passar do tempo a gente foi aprendendo a lidar com as pessoas da internet”, comentou Brunna, que estava presente na plateia.

Lulu, por sua vez, destacou sobre o namorado: “O Clebson tem um sangue frio, uma capacidade de encarar, que vem do fato que ele não deve nada para absolutamente ninguém. Hoje ele é meu empresário, toca a minha carreira. A primeira foto de casal quem deu foi ele. E eu apenas repliquei”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias