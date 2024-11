Ludmilla é homenageada em premiação em São Paulo após episódio de racismo no palco

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 06/11/2024 - 8:09 Para compartilhar:

A cantora Ludmilla, 29 anos, foi homenageada na 4ª edição do prêmio “Potências”, encabeçado pela agência Mynd, que aconteceu em São Paulo, na terça-feira, 5. A artista celebrou a importância do evento, que surgiu após o episódio de racismo que sofreu no Prêmio Multishow.

“Hoje eu encontrei o criador do prêmio ‘Potências’ e ele me contou que o criou depois que aconteceu aquele episódio comigo, trágico, lá no ‘Prêmio Multishow’. E eu disse para ele que é muito importante esse tipo de atitude do nosso povo preto. Porque a gente tem que criar os nossos espaços, onde a gente é respeitado, onde a gente é valorizado”, declarou em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ISTOÉ (@revistaistoe)

“É um prêmio muito importante. É onde a gente não precisa ter que se esforçar 300 vezes mais para ser reconhecido”, completou Ludmilla, que aproveitou a ocasião para exaltar a sua potência:

“A minha potência é instigar esse tipo de atitude nas pessoas, no nosso povo. E mostrar para todo mundo que a gente é capaz. E eu estou aqui para apoiar sempre esse tipo de causa”, encerrou.