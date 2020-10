Ludmilla e esposa usam pijamas com fotos personalizadas: “Os fãs deram pra gente”

A cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, mostraram que combinam em tudo, inclusive quando o assunto é pijama.

Na noite da última terça-feira (13), Bruna postou um stories no Instagram em que ela a Ludmilla aparecem prontas para dormir com o look igual e disse: “A gente não está usando um pijama com a nossa cara, não, né? Nossas fãs deram pra gente. Eu amo coisa personalizada. Não ia ser diferente com esse pijama”.

Assista ao vídeo:

