Ludmilla e Brunna Gonçalves impõem condição para que família visite a filha

A dançarina Brunna Gonçalves, de 33 anos, esposa da cantora Ludmilla, de 29, revelou ter imposto uma condição para que os parentes possam visitar a filha do casal. A ex-BBB contou que a família foi vacinada com a dTpa, uma vacina que previne difteria, tétano e coqueluche, conforme orientação da médica obstetra.

“Hoje é dia de tomar a vacina dTpa. Quem não conhece, ela é importante para quem vai ter contato com a sua filha no primeiro mês de vida. Todo mundo está tomando. Falei que não vou deixar ninguém conhecer a Zuri se não estiver com essa vacina tomada”, afirmou Brunna.

Ela publicou um registro recebendo a vacina. “Minha mãe disse que, quando eu tirava sangue, desmaiava. Mas agora mudou. Grávida, né?”, comentou.

A vacinação dos parentes ocorre meses antes da chegada de Zuri. Brunna Gonçalves está com seis meses de gestação. “Em relação à vacina, é necessário tomá-la com antecedência para dar tempo de fazer efeito antes de a criança nascer”, explicou.