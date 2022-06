Ludmilla e Brunna Gonçalves assistem à final da NBA em lugar privilegiado em Boston

Ludmilla e sua mulher, a dançarina e ex-BBB22 Brunna Gonçalves, acompanharam o terceiro jogo da final da NBA, a principal liga de basquete dos EUA, na noite desta quarta-feira (8), em Boston.







As duas foram convidadas por uma marca de cervejas e se sentaram num local privilegiado, pertinho da quadra onde os grandes astros do basquete jogaram.

Em seus stories, Lud e Brunna compartilharam alguns dos momentos do jogo, que terminou com a vitória do Boston Celtics sobre o Golden State Warriors, abrindo 2 a 1 no placar da disputa. O time que vencer quatro partidas primeiro, é o campeão da temporada.

Em alguns de seus stories, tanto Brunna quando Ludmilla mostraram alguns lances da partida, e a dançarina fez questão de ressaltar a agilidade com que as coisas aconteciam no evento.

“Gente, é muito engraçado, porque do nada começa uma gritaria e sai todo mundo da quadra, e aí entram as cheerleaders, depois saem as cheerleaders, todo mundo grita de novo e começa o jogo. Eu não entendo nada, só sei que eu tô amando”, disse Brunna.

Na sequência, a bailarina mostra em outro vídeo um show do rapper Nelly, que aconteceu no intervalo da partida: “Do nada, um show do Nelly ali”, e já no story seguinte, mais uma vez ela mostra as cheerleaders entrando na quadra novamente.